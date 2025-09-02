«Берут сёла без личного состава»: В ВСУ удивились тактике российских дроноводов
Российские операторы беспилотников отработали тактику до такой степени, что способны брать под контроль населённые пункты практически без участия штурмовых групп. Об этом в эфире украинского YouTube-канала Alpha media рассказал инструктор Вооружённых сил Украины Антон Чёрный. Он отметил, что на некоторых направлениях российские специалисты создают настолько серьёзные зоны поражения, что могут отбить ту или иную локацию с минимальным привлечением личного состава.
«Есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьёзные kill zone практически без личного состава могут отбить тот или иной населённый пункт», — поделился он.
Также Чёрный добавил, что массированное применение российской стороной дронов приводит к тому, что бойцы ВСУ не имеют возможности поднять головы и вынуждены бороться с жаждой, добывая воду выжиманием влажных салфеток.
Ранее военный эксперт заявил, что российские войска имеют неплохие шансы полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца 2025 года. На осень ВС РФ подготовлен план по расширению масштаба наступательных действий, утверждённый на уровне Генштаба.