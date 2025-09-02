«Берут сёла без личного состава»: В ВСУ удивились тактике российских дроноводов

Российские операторы беспилотников отработали тактику до такой степени, что способны брать под контроль населённые пункты практически без участия штурмовых групп. Об этом в эфире украинского YouTube-канала Alpha media рассказал инструктор Вооружённых сил Украины Антон Чёрный. Он отметил, что на некоторых направлениях российские специалисты создают настолько серьёзные зоны поражения, что могут отбить ту или иную локацию с минимальным привлечением личного состава.

«Есть люди из «Рубикона» на каком-то направлении, они создают такие серьёзные kill zone практически без личного состава могут отбить тот или иной населённый пункт», — поделился он.

Также Чёрный добавил, что массированное применение российской стороной дронов приводит к тому, что бойцы ВСУ не имеют возможности поднять головы и вынуждены бороться с жаждой, добывая воду выжиманием влажных салфеток.