В Казахстане искусственный интеллект SKAI получил место в совете директоров крупного государственного фонда «Самрук-Казына». По информации The Times of Central Asia, эта ИИ-модель обладает правом голоса, способна анализировать документацию фонда и оценивать решения руководства.

Целью внедрения SKAI в совет директоров станет повышение прозрачности и эффективности корпоративного управления. Глава «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов охарактеризовал внедрение как «квантовый скачок». ИИ-модель будет участвовать уже в следующих заседаниях совета директоров фонда.

«Мы поставили перед собой чёткую цель: Казахстан должен стать по-настоящему цифровой страной в течение трёх лет», — сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Life.ru рассказал, что Россия также стремится к лидерству в сфере искусственного интеллекта, подчёркивая необходимость сохранения и развития текущих конкурентных преимуществ. Присутствие страны среди немногих лидеров в этой области рассматривается как важное достижение, которое необходимо укрепить.