Цифровой секретарь: Эксперт назвал пять способов заставить ИИ работать на себя

Современный подход к тайм-менеджменту кардинально меняется с развитием технологий. Как отметил эксперт в области искусственного интеллекта, основатель компаний WMT Group и WMT AI Игорь Никитин, традиционные методы организации времени уступают место новым подходам, где ИИ становится полноценным партнёром в работе и принятии решений. В ходе общения с Life.ru специалист дал пять советов, которые помогут использовать искусственный интеллект для повышения эффективности рабочего процесса.

1. От делегирования задач к интеллектуальному партнёрству По словам специалиста, если обычный помощник справляется с рутинными организационными задачами, то нейросеть способна взять на себя часть интеллектуальной работы.

«Искусственному интеллекту можно поручить «первые шаги» мышления, например, вести черновую переписку, предлагать варианты решений того или иного вопроса, формулировать аргументы «за» и «против». Когда вы отсечёте этот «шум», удивитесь, как много времени у вас освободилось», — отмечает Никитин.

2. Ускорение мыслительных процессов Особенность искусственного интеллекта заключается в практически мгновенной обработке информации без склонности к прокрастинации. Собеседник Life.ru уверен, что регулярное взаимодействие с ИИ тренирует и человеческое мышление — помогает научиться быстрее формулировать мысли, структурировать идеи и чётче ставить задачи. Это своеобразный мозговой спринт, который повышает общую эффективность работы.

3. Цифровой напарник для переговоров Ещё одной полезной возможностью ИИ эксперт назвал создание «цифрового секретаря» для подготовки и проведения переговоров. Такой помощник может заранее собрать необходимую информацию, составить бриф, выделить ключевые вопросы, а после завершения встречи — подготовить резюме и зафиксировать принятые решения.

«Это сэкономит немало времени, оставив вам самую суть — собственно успешно провести переговоры, не отвлекаясь на рутинную работу. Чётко организованный процесс поможет каждой минуте работать на результат», — отметил Никитин.

4. Внешняя память и снижение тревожности Специалист обратил внимание на важный психологический аспект рабочего процесса: необходимость постоянно удерживать в голове множество напоминаний и мелких задач создаёт дополнительную нагрузку и повышает тревожность. Делегирование этих функций искусственному интеллекту, который становится своего рода «внешней памятью», позволяет разгрузить сознание для решения действительно важных вопросов.

5. Стимуляция креативности Искусственный интеллект — это не только про эффективность, но и про творчество. Попробуйте обсудить с ним идею рекламной кампании или сценарий презентации — вы наверняка удивитесь, какие идеи может выдавать виртуальный разум. Даже если непосредственно будет использована лишь небольшая часть предложений ИИ, они могут стать катализатором для развития собственных креативных идей.

При грамотной интеграции искусственного интеллекта в повседневную работу, нейросеть может служить не только простым инструментом, но и стратегическим партнёром, который помогает экономить время и качественно улучшать интеллектуальные процессы самого человека.

Однако, при всех своих достоинствах, искусственный интеллект на нынешнем этапе своего развития всё ещё далёк от того, чтобы заменить человека во многих сферах деятельности. Так, использование нейросети для исповеди является бессмысленным действием, поскольку она не обладает властью отпускать грехи. В таинстве исповеди священнослужитель выступает лишь совершителем, в то время как настоящее прощение исходит от Бога. Искусственный интеллект же не способен восстановить связь человека с Богом и разрушить созданную грехами преграду.