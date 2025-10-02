Нейросеть не может отпускать грехи, предупредил священник

Использование искусственного интеллекта для исповеди является бессмысленным действием, поскольку он не обладает властью отпускать грехи. Такое мнение в ходе пресс-конференции, посвящённой вопросам ИИ, высказал благочинный церквей Каширского округа иерей Валерий Сосковец.

«Конечная цель исповеди — это получить прощение грехов. Ходить за этим к интеллекту искусственному довольно бессмысленно. Потому что даже когда священник исповедует, он предупреждает человека, который пришёл на исповедь, по тексту Требника: «Се чадо Христос невидимо стоит, принимая исповедание Твое». Исповедь предназначена для того, чтобы человек стену из грехов между собой и Богом с помощью Божией разрушил и связь восстановил. Может ли это делать искусственный интеллект? Очевидно, нет», — сказал он.

Священник пояснил, что в таинстве исповеди священнослужитель выступает лишь совершителем, в то время как настоящее прощение исходит от Бога. Он подчеркнул, что искусственный интеллект не способен восстановить связь человека с Богом и разрушить созданную грехами преграду.

Ранее МВД РФ предупредило россиян, что использование фотографий, сгенерированных нейросетями, для оформления паспорта может привести к отказу в выдаче документа. В МВД прокомментировали популярный в соцсетях совет использовать искусственный интеллект для создания фото на паспорт и другие документы.