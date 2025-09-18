Россияне рискуют остаться без паспорта и госпошлины из-за «‎идеальных» фото через нейросети

Использование фотографий, сгенерированных нейросетями, для оформления паспорта гражданина РФ может привести к отказу в выдаче документа. Об этом россиян предупредили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

В социальных сетях распространяется «лайфхак», предлагающий создавать фотографии на паспорт с помощью нейросетей. Якобы они преобразуют любое изображение в «‎идеальные» фото для документов.

«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подаётся заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается», — предупреждает министерство.

В МВД подчеркнули, что неправильно оформленная фотография является одной из причин отказа в выдаче паспорта, при этом уплаченная госпошлина не возвращается. За первые восемь месяцев текущего года по различным основаниям в выдаче или замене паспорта было отказано 3,9 тысячи заявителей.