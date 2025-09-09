МВД объявило об изменениях в правилах регистрации граждан по месту жительству

МВД России начало применять новый административный регламент, который устанавливает порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Этот документ, принятый в августе, заменил собой правила, действовавшие с 2018 года.

Ведомство объявило о введении новых правил, призванных облегчить регистрационный учёт для определённых групп граждан. Теперь, например, люди, столкнувшиеся с трудностями, могут оформить государственные услуги через доверенных лиц, имеющих нотариально заверенную доверенность, что избавляет их от личного визита. Упрощённые процедуры также предусмотрены для военнослужащих, сирот, кочевых народов и детей до 14 лет.

Регистрация по новому месту жительства занимает от трёх до семи дней. Для временного пребывания (до 90 дней) требуется оформить временную регистрацию. Подать документы можно онлайн через «Госуслуги», в МФЦ или через уполномоченных лиц, предоставив заявление, паспорт и документ, подтверждающий право на проживание. Важно помнить, что временная регистрация не аннулирует постоянную.

Регистрация детей по месту жительства родителей происходит автоматически, без необходимости согласия других лиц. При смене места жительства снятие с предыдущего учёта происходит автоматически.