Вступил в силу безвизовый режим въезда в Китай для россиян
Загранпаспорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD
С 15 сентября Китай ввёл пробный безвизовый режим для граждан России, обладающих общегражданскими заграничными паспортами. Согласно информации посольства РФ в КНР, новый порядок распространяется на поездки с туристическими, деловыми целями, участие в гуманитарных обменах, посещение родственников и транзит.
Режим предусматривает возможность безвизового пребывания на территории Китая до 30 дней и будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Инициатива была анонсирована официальным представителем МИД КНР Го Цзякунем 2 сентября как мера по укреплению двусторонних отношений. Безвизовый режим распространяется и на граждан Поднебесной.