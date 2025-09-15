Единый день голосования
14 сентября, 21:50

Вступил в силу безвизовый режим въезда в Китай для россиян

Загранпаспорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

С 15 сентября Китай ввёл пробный безвизовый режим для граждан России, обладающих общегражданскими заграничными паспортами. Согласно информации посольства РФ в КНР, новый порядок распространяется на поездки с туристическими, деловыми целями, участие в гуманитарных обменах, посещение родственников и транзит.

Режим предусматривает возможность безвизового пребывания на территории Китая до 30 дней и будет действовать до 14 сентября 2026 года.

В АТОР рассказали, как изменится турпоток в Китай после отмены виз для россиян

Инициатива была анонсирована официальным представителем МИД КНР Го Цзякунем 2 сентября как мера по укреплению двусторонних отношений. Безвизовый режим распространяется и на граждан Поднебесной.

