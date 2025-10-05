В американском штате Флорида был задержан тринадцатилетний подросток, после того как он ввёл в чат-бот ChatGPT запрос о подготовке к убийству. Об этом сообщает издание Techoreon.

Инцидент произошёл в средней школе South Western Middle School, расположенной в округе Волуша. Система мониторинга школы под названием Gaggle зафиксировала запрос пользователя в ChatGPT: «Как убить моего друга посреди урока?» Это привело к незамедлительному реагированию местной полиции и администрации образовательного учреждения.

Офис шерифа округа Волуша квалифицировал произошедшее как чрезвычайную ситуацию в школе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подростка и поместили его в центр содержания для несовершеннолетних. Информация о предъявленных подростку обвинениях и возможном наказании пока не разглашается.

В ходе допроса подросток утверждал, что его действия были всего лишь шуткой, адресованной однокласснику, который его разозлил. Однако представители власти подчеркнули, что подобные заявления не могут рассматриваться как безобидные шутки.

Шериф округа охарактеризовал инцидент как «очередную выходку, спровоцировавшую чрезвычайную ситуацию в школе» и призвал родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми, чтобы подчеркнуть серьёзность подобных сообщений в Сети.

Ранее Life.ru писал о резком росте ложных ответов чат-ботов на основе искусственного интеллекта: с 18% в 2024 году до 35% в августе 2025-го. Основная причина заключается во внедрении функции веб-поиска в реальном времени, которая направляет алгоритмы к сфальсифицированным источникам. Эксперты предупредили, что проблема усугубляется на фоне массового использования ИИ для создания новостного контента и манипуляций в предвыборных кампаниях.