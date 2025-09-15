Нейросеть научили взламывать домофоны по фотографии

Технологии искусственного интеллекта теперь открывают домофоны. Как сообщает Telegram-канал «Эксплойт», для получения доступа достаточно использовать мобильное приложение с функцией визуального анализа ChatGPT.

Алгоритм действий прост: после установки приложения и предоставления доступа к камере пользователь наводит объектив на панель домофона, обеспечивая чёткое попадание в кадр названия бренда и конфигурации кнопок. Полученное изображение отправляется нейросети, которая анализирует модель устройства и потенциально может предоставить стандартные коды доступа.

Парень открыл домофон с помощью ИИ. Видео © Telegram / «Эксплойт»

Хотя теоретически это может быть полезно при утере ключей, практическое применение связано с серьёзными рисками. Во-первых, использование таких методов без разрешения жильцов или управляющей компании является нарушением закона и может квалифицироваться как попытка несанкционированного доступа. Во-вторых, большинство современных домофонных систем требуют обязательной замены заводских настроек после установки, что сводит эффективность метода к минимуму.

Наиболее критичной является потенциальная возможность использования технологии злоумышленниками. Преступники могут массово сканировать домофоны для выявления уязвимых объектов, что создаёт угрозу безопасности жильцов. Это превращает технологический лайфхак в инструмент для противоправных действий, требующий повышенного внимания со стороны правоохранительных органов и разработчиков систем безопасности.