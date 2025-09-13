Эхо «Терминатора»: Большинство россиян не доверяют ИИ

Большинство россиян (66%) не хотят доверять нейросетям личные переживания и секреты, показывает исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». По данным издания, 75% респондентов в целом поддерживают идею использования искусственного интеллекта в роли социального компаньона, хотя большинство относятся к этой технологии с осторожностью.

Основным препятствием является недостаток доверия: 58% участников опроса считают, что главная проблема взаимодействия с ИИ — риск утраты живого человеческого общения. Россияне сегодня не демонтируют готовность использовать искусственный интеллект регулярно. Только 21% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю или чаще. Половина (51%) используют ИИ лишь изредка, а 28% вообще не намерены прибегать к таким технологиям.