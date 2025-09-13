Единый день голосования
13 сентября, 08:20

Эхо «Терминатора»: Большинство россиян не доверяют ИИ

Более 60% россиян не хотят доверять ИИ личные переживания и секреты

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Большинство россиян (66%) не хотят доверять нейросетям личные переживания и секреты, показывает исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». По данным издания, 75% респондентов в целом поддерживают идею использования искусственного интеллекта в роли социального компаньона, хотя большинство относятся к этой технологии с осторожностью.

Основным препятствием является недостаток доверия: 58% участников опроса считают, что главная проблема взаимодействия с ИИ — риск утраты живого человеческого общения. Россияне сегодня не демонтируют готовность использовать искусственный интеллект регулярно. Только 21% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю или чаще. Половина (51%) используют ИИ лишь изредка, а 28% вообще не намерены прибегать к таким технологиям.

Благо или угроза? Россияне оценили риск бунта машин из-за стремительного развития ИИ

Всего 8% участников исследования уверены в полной беспристрастности и надёжности искусственного интеллекта, тогда как 41% считают излишнюю откровенность с ИИ рискованной. При этом около четверти опрошенных убеждены, что машины не способны по-настоящему понимать человеческие эмоции. Однако главные опасения связаны не столько с утечкой данных или манипуляциями сознанием, сколько с социальными последствиями: 47% уверены, что использование ИИ-компаньонов негативно сказывается на навыках общения, делая людей менее эмпатичными.

В России задумались об ужесточении уголовного наказания за преступления с помощью ИИ

Ранее в Госдуме заявили, что роботы могут заменить чиновников уже через 5 лет. Однако депутат Анатолий Вассерман не согласен с этой концепцией. Он объяснил Life.ru, почему российских депутатов и чиновников не заменит ИИ.

