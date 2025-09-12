В России задумались об ужесточении уголовного наказания за преступления с помощью ИИ

В России прослеживается тенденция к ужесточению ответственности за киберпреступления с использованием новых технологий, обратил внимание начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, исключением не станет и искусственный интеллект, который наряду с VPN-сервисами может стать отягчающим обстоятельством при совершении уголовно наказуемых деяний.

«Это мощнейший инструмент, который может быть использован и во вред. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предположить, что в ближайшие годы будут внесены поправки в Уголовный кодекс, а преступления, совершенные с использованием ИИ, станут отягчающим обстоятельством», — цитирует чиновника NEWS.ru.