В России задумались об ужесточении уголовного наказания за преступления с помощью ИИ
Новиков: Использование ИИ могут внести в УК РФ как отягчающее обстоятельство
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В России прослеживается тенденция к ужесточению ответственности за киберпреступления с использованием новых технологий, обратил внимание начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, исключением не станет и искусственный интеллект, который наряду с VPN-сервисами может стать отягчающим обстоятельством при совершении уголовно наказуемых деяний.
«Это мощнейший инструмент, который может быть использован и во вред. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предположить, что в ближайшие годы будут внесены поправки в Уголовный кодекс, а преступления, совершенные с использованием ИИ, станут отягчающим обстоятельством», — цитирует чиновника NEWS.ru.
Тем временем Албания стала первой страной в мире, назначившей министра на основе искусственного интеллекта для управления государственными закупками. О новом виртуальном члене правительства Диэлла, что означает «солнечный свет» (женское имя), объявил премьер-министр страны Эди Рама.