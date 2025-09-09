Хроническое одиночество стало цифровой эпидемией: Психолог назвала тёмную сторону соцсетей и ИИ

Цифровизация принесла людям удобства и доступ к бесконечному количеству сервисов, однако она также привела к новым психическим рискам, включая тревожные расстройства и хроническое одиночество. Об этом рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов, клинический психолог Марина Логинова.

«Хроническое одиночество — это когда человек может находиться в толпе друзей и близких, но при этом ощущать себя чужим. Сегодня это одна из ключевых проблем психиатрии, и её распространение напрямую связано с цифровизацией», — пояснила Логинова на форуме «Территория будущего. Москва 2030».

Психолог выделила, что соцсети не уменьшают дистанцию между людьми. Они создают эффект FOMO — страх упущенных возможностей, когда «идеальные жизни» других усугубляют чувство тревоги и несоответствия.

Особое внимание Логинова обратила на кибербуллинг. По её словам, он гораздо опаснее офлайн-буллинга.

«В реальной жизни эмоции других людей останавливают нас. В Интернете видим только текст. Именно это делает агрессию в Сети разрушительной», — добавила она.

По мнению эксперта, некритичное использование искусственного интеллекта представляет отдельную угрозу. ИИ может создавать иллюзию поддержки, но не заменяет настоящую терапевтическую работу.

Тем не менее Логинова подчеркнула, что прогресс нельзя остановить. Цифровизация — это данность. Если мы научимся контролировать автоматизмы и развивать критическое мышление, технологии станут ресурсом, а не угрозой.