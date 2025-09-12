Это не интеллект: Вассерман объяснил Life.ru, почему российских депутатов и чиновников не заменит ИИ

Нейросети не смогут взять на себя работу чиновников, потому что не умеют самостоятельно обучаться и оценивать результаты своего труда. Об этом в беседе с Life.ru рассказал публицист, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, объяснив, почему современный «искусственный интеллект» имеет мало общего с интеллектом реальным.

Очень надеюсь, что такого кошмара не будет, и наших депутатов, чиновников ИИ не заменит. Имитаторы интеллекта — штука очень соблазнительная, в основном для тех, кому нечего имитировать. У кого естественного интеллекта нет, тот естественным образом надеется на то, что с его задачами справится интеллект искусственный. Иногда эта надежда оправдывается, но при внимательном рассмотрении оказывается, что это не интеллект. Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы, публицист

«Вот сейчас наше правительство рапортовало, что внедрили искусственный интеллект. Насколько я могу судить, это не искусственный интеллект в классическом понимании этого термина, а система распознавания образов. Задача распознавания образов исследуется уже несколько десятилетий. Более того, некоторые виды образов действительно удаётся распознавать», — добавил наш собеседник.

Так, по словам парламентария, современные нейросети научились на приемлемом уровне узнавать рукописные тексты. Правда, к настоящему интеллекту подобные системы не имеют совершенно никакого отношения, так как лишены возможности самостоятельно подбирать себе примеры для обучения и самостоятельно оценивать результаты решения задач.

Ни одна нынешняя система из тех, которые пытаются называть искусственным интеллектом, ничего из этого не умеет. Они все учатся на наборах данных, формируемых и классифицированных людьми. Все задачи для них ставят люди. Результаты их выполнения оценивают тоже люди. И, как в общем-то любой инструмент, этот зависит от человека, и ответственность за его применение тоже несёт человек. Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы, публицист