«Умный щит» для ЖКХ: Как искусственный интеллект следит за теплом и светом в домах Подмосковья

В Московской области заработал единый центр, который координирует всю работу жилищно-коммунального хозяйства. О новом цифровом органе управления рассказал губернатор Андрей Воробьёв на энергетическом форуме в Подмосковье.

Центр, запущенный в августе, объединил специалистов из министерств ЖКХ, энергетики, чистоты, а также ресурсоснабжающих компаний и аварийных служб. Система в режиме реального времени собирает информацию с тысяч датчиков, установленных на котельных, насосных станциях, водозаборных узлах и сетях. Это позволяет круглосуточно контролировать ситуацию и мгновенно реагировать на любые неполадки и обращения граждан.

При любой аварии диспетчеры мгновенно направляют на место ремонтную бригаду с необходимой техникой и оборудованием. Главные задачи центра — оперативно устранять сбои, анализировать их причины, чтобы предотвращать повторение, а также информировать жителей.

«Мы применяем искусственный интеллект там, где много данных, где человек тратит время на анализ получаемой информации. Ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас дома свет, мы понимали, где проблема — на высоковольтной линии, трансформаторной подстанции или во дворе, микрорайоне», — приводит слова Воробьёва «Радио 1».

Параллельно с форумом работает выставка, где компании представляют новейшие технологии для энергетики. Мособлэнерго продемонстрировало цифровую модель электросетей всего региона, созданную российской программой «Модус», а также мобильное приложение для бригад и обновлённый портал услуг.

Компания «Телематические решения» показала свои разработки в области беспроводной связи NB-Fi и современные приборы учёта. Китайская корпорация TBEA GROUP привезла свою электротехническую продукцию, которую используют более чем в 60 странах мира. Компания «Россети Московский регион» представила новый компактный пункт для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи.