Как платить меньше за свет: Life.ru узнал 6 работающих способов сэкономить электроэнергию

Многие придумывают самые разные способы сэкономить на электричестве, а порой креативность людей в этом вопросе действительно поражает. Существует шесть простых и эффективных способов платить за электроэнергию меньше, чем вы привыкли это делать. О них в беседе с Life.ru рассказала инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

Экономить на электричестве — это не про «жить в темноте» и «отказаться от бытовой техники». Это про осознанность, автоматизацию и здравый смысл, подчеркнула эксперт. Есть несколько способов, которые работают практически незаметно, но эффективно.

1. Переход на светодиоды

«До сих пор у многих дома стоят лампы накаливания или галогеновые светильники. Замена на светодиодные лампы — экономия до 80% электроэнергии на освещении. А если ещё и поставить датчики движения в коридорах и на лестницах, свет будет включаться только тогда, когда это нужно», — отметила она.

2. Отключение из розетки

Ноутбуки, телевизоры, микроволновки в режиме ожидания продолжают потреблять энергию. Это так называемое фоновое потребление — и оно может составлять до 10% от общего счёта. Простое правило: если не пользуетесь — вынимайте вилку. Или используйте удлинители с выключателями, советует специалист.

3. Смарт-розетки и таймеры

«Техника, которая греет, водонагреватели, обогреватели и тёплые полы, особенно «прожорлива». Смарт-розетка позволяет ограничить время работы прибора — например, бойлер будет нагревать воду только утром и вечером, а не круглосуточно», — пояснила Кузнецова.

4. Правильное использование стиральной и посудомоечной машин

Используйте машинки только при полной загрузке и выбирайте режимы с низкой температурой — разогрев воды потребляет больше энергии, чем сам процесс стирки или мойки, напомнила инвестиционный советник.

5. Холодильник — ваш скрытый ресурс. Если он стоит вплотную к плите или батарее, то он работает в усиленном режиме. А если не проветривать пространство за ним (например, не убирать пыль с решёток), он начинает «съедать» лишние киловатты. Если просто переставить холодильник подальше от источников тепла, то счёт снизится. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник

6. Тарифы с учётом времени суток

Во многих регионах доступны двухтарифные счётчики. Перенос части нагрузки (например, стирки или работы бойлера) на ночные часы может давать до 30% экономии, пояснила она.

«Всё это маленькие шаги, которые не снижают качество жизни, но дают устойчивый результат. Особенно актуально в период повышенных тарифов, сегодня даже 5–10% экономии в месяц — это вклад в ваш финансовый комфорт», — заключила собеседница.