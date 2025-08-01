«Космические цены»: Экономист объяснила, почему дорожают продукты и товары

Подорожание продуктов питания, лекарств, техники и других потребительских товаров в России является естественным процессом, уверена заведующая сектором развития агропродовольственных систем и маркетинговых исследований Института экономики УрО РАН Валентина Неганова. Она отметила, что на цены влияет себестоимость импортного сырья.

«Что касается продуктов питания, то мы по-прежнему во многом зависим от зарубежных поставок сырья, правда, всё меньше и меньше, но тем не менее доля ещё высока. Особенно в фармацевтике очень много зарубежных составляющих...» — подчеркнула эксперт.

Далее для переработки сырья требуются производственные мощности. А на отечественных предприятиях зачастую используются импортные станки. Кроме того, на цены влияют зарплаты сотрудников и тарифы на услуги ЖКХ, накрутка продавцов, инфляция и логистические расходы. Кроме того, по внутреннему рынку бьёт стремление продавать товары в зарубежные страны.

«Нельзя сбрасывать со счетов и следующий фактор — жадность и алчность производителей, сговор ради повышения цен», — добавила собеседница РИА «ФедералПресс».

По её словам, многие продавцы плохо разбираются в маркетинге, поэтому не изучают «кошелёк потребителя и тенденции развития потребительского рынка». Экономист заявила, что нельзя повышать цены до бесконечности, потому что «кошелёк у потребителя не безграничный» и ему приходится сокращать покупку продуктов и товаров, делая их невостребованными.

«Если мы будем покупать товары по космическим ценам, то они будут и дальше расти. Но есть продукты, которые не покупать нельзя, —хлеб, молоко, яйца. В этом случае без вмешательства государства не обойтись», — заключила специалист.