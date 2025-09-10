На те же грабли: Эксперт по ЖКХ раскрыл, кто и когда должен убирать опавшую листву
Эксперт по ЖКХ Бондарь: Уборка листьев во дворе — обязанность УК
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Совсем скоро дворы заметут опавшие листья, и снова встанет вопрос: кто отвечает за расчистку придомовых территорий и как добиться уборки. На эти вопросы в беседе с Life.ru ответил эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь.
По его словам, уборка придомовой зоны — это прямая обязанность управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Эти работы входят в перечень услуг по содержанию общего имущества, что регламентировано Жилищным кодексом РФ (статья 161 ЖК РФ). А вот за чистоту городских улиц, парков и скверов отвечают местные администрации.
Однако есть места, где листву, наоборот, нужно оставлять, — например, это касается газонов. И это не халатность, а экологическая мера: опавшая листва служит естественным удобрением и защищает корни деревьев от морозов.
«В некоторых регионах, например в Москве, действует постановление (№ 743-ПП), которое разрешает убирать опавшие листья только вдоль дорог и на специальных площадках вроде детских или спортивных», — рассказал Дмитрий Бондарь.
А вот сжигать листья категорически запрещено — даже небольшой костёр может привести к серьёзным последствиям. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозят штрафы до 15 тысяч рублей, а в условиях особого режима — до 20 тысяч. Для юридических лиц суммы доходят до 400 тысяч рублей.
А если из-за костра случился пожар, который повредил чужое имущество на круглую сумму, виновнику может грозить и уголовная ответственность. В частности, штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. Если в результате пожара пострадают или погибнут люди, максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы.
«А умышленный поджог листвы в лесопарковой зоне может быть квалифицирован как уничтожение лесных насаждений (статья 261 УК РФ). Что также грозит очень серьёзными санкциями вплоть до лишения свободы до четырёх лет», — отметил Бондарь.
Единственный законный и безопасный способ избавиться от собранной листвы — выбросить её. Листья следует аккуратно собрать мягкими граблями, чтобы не повредить газон, упаковать в мешки и перенести на контейнерную площадку для дальнейшего вывоза региональным оператором.
