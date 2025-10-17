В Мьянме и Камбодже арестованы работорговцы, эксплуатировавшие девушек из стран СНГ

В Мьянме и Камбодже проведена масштабная операция по ликвидации преступных группировок, занимавшихся торговлей людьми и созданием скам-центров. В результате совместных действий правоохранительных органов были арестованы организаторы преступных сетей и депортированы 3,5 тысячи иностранных граждан, сообщает Telegram-канал SHOT.

Кадры задержания преступников. Видео © SHOT

«Правоохранители спасли множество жертв, которых планировали продать в рабство. Задержанных обвиняют в убийствах, мошенничестве, торговле людьми», — говорится в публикации.

Фото © SHOT

В ходе операции в Камбодже были задержаны несколько тысяч иностранцев, включая граждан России, Китая и других стран.

Задержанные в Мьянме. Фото © SHOT

Среди спасённых — более сотни моделей-туристок из стран СНГ, которых преступники, выдававшие себя за представителей модельных агентств, заманивали под предлогом трудоустройства, а затем удерживали против их воли. По данным источника, жертв планировали принудить к участию в мошеннических схемах либо продать для изъятия органов. В числе освобождённых также находятся гражданки Китая, Вьетнама и Камеруна.

Особую роль в раскрытии преступной деятельности сыграло задержание пяти женщин-сообщниц, которые помогали бандитам вербовать новых жертв. Всем задержанным предъявлены обвинения в организации онлайн-мошенничества, торговле людьми и убийствах. В настоящее время спасённые граждане проходят необходимую реабилитацию и готовятся к возвращению на родину.

Показательным примером является история 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил российский посол в Таиланде. Девушка стала жертвой обмана и была вывезена в Мьянму, где, как предполагается, её принуждали к работе в мошенническом колл-центре, угрожая расправой в случае отказа. Благодаря вмешательству российских дипломатов Дашима была освобождена и передана им. Известно, что до этого она работала лейтенантом в ФСИН, но, посчитав эту работу неинтересной, решила попытать удачу за границей. Сотрудники посольства обеспечили её сопровождение до самолёта, и она благополучно вылетела из Бангкока в Москву.