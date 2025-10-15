Пригласили на работу моделью: Туристку из Белоруссии продали на органы и сожгли в Мьянме

Ужасающая история произошла с туристкой из Белоруссии, которая отправилась в Таиланд за работой, но оказалась в ловушке скам-центра в Мьянме. Как сообщает Mash, в итоге тело девушки было продано на органы и сожжено.

Вместо обещанной работы «моделью», гражданку Белоруссии использовали для выманивания денег у богатых клиентов. Не оправдав ожиданий владельцев по финансовым показателям, она была продана на органы, а её тело впоследствии сожгли. Семья погибшей столкнулась с требованием выкупа в 500 тысяч долларов, прежде чем им сообщили о кремации.

Убитая гражданка Белоруссии. Фото © Telegram / Mash

В настоящее время ведутся переговоры о возвращении останков девушки в Белоруссию.

Отметим, что эта же преступная схема, действующая через одних и тех же посредников, едва не привела к трагической судьбе девушку из Читы, которую спасли силовики, когда её собирались продать на органы. В результате она была передана российским дипломатам. Выяснилось, что ранее девушка работала лейтенантом в Федеральной службе исполнения наказаний, но, найдя эту работу скучной, решила попытать счастья за границей. Сотрудники посольства сопроводили её до посадки на самолёт, и она вылетела из Бангкока в Москву.