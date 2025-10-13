Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 05:22

Посольство РФ в Таиланде освободило четырёх россиян из рабства в Мьянме

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В 2025 году посольство России в Таиланде участвовало в освобождении четырёх российских граждан. Все они находились в рабском колл-центре, расположенном в Мьянме, недалеко от границы с Таиландом. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин в интервью РИА «Новости».

«Тех (россиян, — ред. Life.ru), освобождением которых мы занимались напрямую, было четыре человека. Все в этом году», — сообщил дипломат.

Спасители рабыни-россиянки рассказали, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме
Спасители рабыни-россиянки рассказали, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме

Ранее стало известно, что одним из таких случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил посол России в Таиланде. Девушку обманным путём вывезли в Мьянму и, предположительно, принуждали к работе в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа. В результате Дашима была передана российским дипломатам. Выяснилось, что ранее она работала лейтенантом в Федеральной службе исполнения наказаний, но, найдя эту работу скучной, решила попытать счастья за границей. Сотрудники посольства сопроводили её до посадки на самолёт, и она вылетела из Бангкока в Москву.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar