Посольство РФ в Таиланде освободило четырёх россиян из рабства в Мьянме

В 2025 году посольство России в Таиланде участвовало в освобождении четырёх российских граждан. Все они находились в рабском колл-центре, расположенном в Мьянме, недалеко от границы с Таиландом. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин в интервью РИА «Новости».