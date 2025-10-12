Спасители рабыни-россиянки рассказали, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме
В мошеннических колл-центрах, расположенных в Мьянме, недалеко от границы с Таиландом, менеджерами практикуются избиения подневольных работников за невыполнение планов по мошенническим операциям. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«У каждого из числа людей, привлекаемых к работе колл-центра, есть достаточно жёсткий трудовой план, который необходимо выполнять, и который исчисляется определённой суммой в денежном эквиваленте. Эту сумму работник должен заработать (для колл-центра, — Прим. Life.ru) за месяц», — рассказал дипломат.
В случае невыполнения установленной нормы, к работникам применяются различные методы воздействия, включая физическое насилие.
Напомним, что именно Ильин участвовал в освобождении четырёх граждан РФ, похищенных из Таиланда и удерживаемых в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. Одним из случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой. 26 сентября посол России в Таиланде сообщил о её пропаже. Девушку обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и, предположительно, заставляли работать в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа. В итоге Дашима была передана российским дипломатам. Выяснилось, что она ранее работала лейтенантом в Федеральной службе исполнения наказаний, но, посчитав работу скучной, решила найти себя за границей. Сотрудники посольства сопроводили её до самой посадки на самолёт, после чего она вылетела из Бангкока в Москву.
