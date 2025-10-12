Спасители рабыни-россиянки рассказали, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме

В мошеннических колл-центрах, расположенных в Мьянме, недалеко от границы с Таиландом, менеджерами практикуются избиения подневольных работников за невыполнение планов по мошенническим операциям. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«У каждого из числа людей, привлекаемых к работе колл-центра, есть достаточно жёсткий трудовой план, который необходимо выполнять, и который исчисляется определённой суммой в денежном эквиваленте. Эту сумму работник должен заработать (для колл-центра, — Прим. Life.ru) за месяц», — рассказал дипломат.

В случае невыполнения установленной нормы, к работникам применяются различные методы воздействия, включая физическое насилие.