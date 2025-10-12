Консул Ильин: Россиян заманивают в рабство в Мьянме под видом работы моделями
Граждан из разных стран, включая Россию, заманивают в Мьянму под предлогом работы в Таиланде. Обещания касаются профессий моделей для женщин и рекламных агентов для мужчин. Об этом рассказал РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
По словам дипломата, первые контакты происходят через Telegram-каналы и мессенджеры. Сообщения приходят от неизвестных русскоговорящих менеджеров, которые предлагают «работу в Таиланде» без конкретики.
После переписки соискателей направляют в международный аэропорт Суварнабхуми. Там прибывших встречают и транспортируют к Месаю — городу на мьянманской границе. Людей переправляют через реку Мэй на лодках, обходя официальные переходы. Ширина водоёма в этом месте не превышает 70 метров, и в сухой сезон её можно пересечь пешком. После прибытия в колл-центры работники лишаются телефонов и документов, и многие лишь спустя некоторое время понимают, что находятся на территории Мьянмы, а не Таиланда.
Напомним, в конце сентября в посольстве России в Таиланде сообщили, что россиянку обманули и вывезли с территории Таиланда в Мьянму, где, предположительно, её принудили работать в мошенническом колл-центре. Через некоторое время её обнаружили, Министерство иностранных дел России проинформировало тайские и мьянманские правоохранительные органы, и 7 октября была проведена успешная операция, после которой девушку передали российским дипломатам и отправили в Москву.
