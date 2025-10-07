Плеть или органы: Спасённую в Мьянме россиянку-рабыню доставили в Бангкок

Россиянку, которая ранее была похищена в Бангкоке и вывезена в Мьянму, передали дипломатам РФ в Бангкоке для отправки на родину. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

«7 октября 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в королевстве Таиланд была организована передача на таиландскую сторону освобождённой гражданки РФ с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину», — говорится в сообщении.

Освобождение гражданки Д. Т. Очирнимаевой из мошеннического колл-центра в Мьянме стало результатом совместных действий таиландских и мьянманских правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, 26 сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин проинформировал об исчезновении российской гражданки, ставшей жертвой обмана и незаконно вывезенной из Таиланда в Мьянму. По предварительным данным, женщину принуждали к работе в мошенническом колл-центре. За неповиновение им угрожали побои плетью или продажа на органы. По словам дипломата, россиянке предложили работу моделью в Таиланде через анонимный Telegram-канал, она согласилась, но всё оказалось не так.