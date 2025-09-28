Стала рабыней за миску риса: Появились подробности о похищенной в Таиланде россиянке

Российская туристка из Читы стала жертвой похищения в Таиланде. После прибытия в Бангкок по объявлению о работе моделью, она была продана в рабство в Мьянму, где существует торговля органами. Вместо обещанной карьеры, девушка стала рабыней за миску риса. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на знакомую пострадавшей, которая также находилась в плену.

По прибытии в Таиланд россиянку вывезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой, где людей заставляют работать по 16 часов в сутки, занимаясь интернет-мошенничеством. Молодых и привлекательных девушек используют в качестве «моделей» для выманивания денег, а остальных заставляют работать с текстами. Непокорных избивают плетью и угрожают продать на органы.

Местонахождение пропавшей россиянки. Фото © Telegram / Mash

«В лагере много людей из СНГ, особенно россиян, плюс китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. Славяне и европейцы в почёте — владельцы скам-центра сажают их на видеоразводки», — рассказала знакомая пострадавшей.

Особенностью ситуации является то, что буферная зона между Таиландом и Мьянмой представляет собой правовой вакуум, где не действуют законы. Даже при возможности выплатить выкуп в размере 15 тысяч долларов (свыше 1,2 млн рублей) за освобождение, пленникам грозит миграционная тюрьма за превышение срока безвизового пребывания. В настоящее время девушка остаётся в лагере без возможности выхода и связи с внешним миром.

Напомним, что 26 сентября российский посол в Таиланде Евгений Томихин сообщил о пропаже гражданки РФ, которая стала жертвой обмана и была незаконно вывезена с территории Таиланда в Мьянму. По предварительной информации, девушку принудили к работе в мошенническом колл-центре. Дипломат утверждает, что изначально россиянка получила предложение о работе моделью в Таиланде через анонимный Telegram-канал, на которое она дала согласие.