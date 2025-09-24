Интервидение
Регион
24 сентября, 14:31

Мать блогера-миллионика Egor Superstar похитила младшего сына и увезла в Таиланд

Обложка Софья, мать блогера Egor Superstar. Кадр из видео © YouTube-канале блогера / @egorsuperstaresp

Мать известного юного блогера Егора Супестар нелегально вывезла своего младшего сына в Таиланд, чтобы продолжить монетизировать детский контент. Об этом инциденте рассказал отец мальчиков Mash.

По его словам, Софья долгое время строила бизнес на ведении детских блогов, начав снимать сыновей с самого их рождения. Первым проектом стал канал старшего, Егора, который собрал аудиторию в миллион подписчиков и приносил ежемесячный доход до 150 тысяч долларов. Когда популярность старшего ребёнка пошла на спад, женщина переключила внимание на младшего, Сашу, поскольку контент с маленькими детьми пользуется большим спросом. Отец семейства уверен, что подобная деятельность никогда не нравилась его детям, что подтвердилось отказом повзрослевшего Егора участвовать в съёмках. После развода суд оставил обоих мальчиков с отцом.

Не согласившись с судебным вердиктом, Софья тайно от бывшего супруга забрала младшего ребёнка и вывезла его в Таиланд, чтобы снимать видео дальше. Как отметил отец, из-за новых съёмок женщина не появилась на школьной линейке старшего сына.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области отец попытался похитить дочь у бывшей жены, распылив ей в лицо перцовый баллончик. Ребёнок испытывает страх перед выходом на улицу без сопровождения, опасаясь встречи с собственным папой.

