Регион
23 августа, 16:59

В Подмосковье отец пытался украсть дочь у бывшей жены и едва не задушил девочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk

В Подмосковье отец попытался похитить свою дочь у бывшей жены. Мужчина подкараулил семью на улице, применил перцовый баллончик и пытался задушить ребёнка. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По словам бывшей жены, это не первая попытка похищения — в 2017 году мужчине уже удавалось забрать дочь, после чего он выдвигал финансовые требования. Мать утверждает, что не просила экс-супруга о помощи, а семья до нападения жила спокойно. Девочка призналась, что теперь боится выходить на улицу одна из-за страха перед отцом.

Ранее в Тверской области мальчик скончался после того как запутался в самодельных качелях. Ребёнок находился без присмотра взрослых и во время катания на самодельных верёвочных качелях запутался в них, что привело к смертельной травме.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
