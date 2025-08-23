В Подмосковье отец пытался украсть дочь у бывшей жены и едва не задушил девочку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ann in the uk
В Подмосковье отец попытался похитить свою дочь у бывшей жены. Мужчина подкараулил семью на улице, применил перцовый баллончик и пытался задушить ребёнка. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
По словам бывшей жены, это не первая попытка похищения — в 2017 году мужчине уже удавалось забрать дочь, после чего он выдвигал финансовые требования. Мать утверждает, что не просила экс-супруга о помощи, а семья до нападения жила спокойно. Девочка призналась, что теперь боится выходить на улицу одна из-за страха перед отцом.
Ранее в Тверской области мальчик скончался после того как запутался в самодельных качелях. Ребёнок находился без присмотра взрослых и во время катания на самодельных верёвочных качелях запутался в них, что привело к смертельной травме.