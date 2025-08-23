Ещё и видео снимал: Учитель создал кружок журналистики ради домогательств к школьницам

64-летний педагог из Сакраменто стал фигурантом уголовного дела после того, как выяснилось, что он годами насиловал школьниц и фиксировал происходящее на видео. Об этом сообщает Fox40.

«Он совершал действия сексуального характера с ученицами, часто фотографируя или записывая их на видео», – говорится в материале.

Речь идёт об учителе начальной школы Киме Уилсоне. Он не только преподавал, но и создал школьный медиа-клуб, где дети пробовали себя в роли журналистов. Специальное помещение для трансляций стало местом, где мужчина совершал преступные действия против школьниц.

Иногда педагог приглашал учениц к себе домой, где девочки также подвергались насилию. Во время обыска полиция нашла у него DVD-диски и другие носители с материалами, которые он собирал на протяжении нескольких лет.