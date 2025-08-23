Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 10:32

Ещё и видео снимал: Учитель создал кружок журналистики ради домогательств к школьницам

Fox40: В США задержан учитель по подозрению в многолетних домогательствах к ученицам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

64-летний педагог из Сакраменто стал фигурантом уголовного дела после того, как выяснилось, что он годами насиловал школьниц и фиксировал происходящее на видео. Об этом сообщает Fox40.

«Он совершал действия сексуального характера с ученицами, часто фотографируя или записывая их на видео», – говорится в материале.

Речь идёт об учителе начальной школы Киме Уилсоне. Он не только преподавал, но и создал школьный медиа-клуб, где дети пробовали себя в роли журналистов. Специальное помещение для трансляций стало местом, где мужчина совершал преступные действия против школьниц.

Иногда педагог приглашал учениц к себе домой, где девочки также подвергались насилию. Во время обыска полиция нашла у него DVD-диски и другие носители с материалами, которые он собирал на протяжении нескольких лет.

Замдиректора детского лагеря на Камчатке арестовали за педофилию

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против 33-летнего педагога, которого обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы. Заявление в полицию подала мать пострадавшей. Женщина рассказала, что её дочь подвергалась насилию с мая 2024 года по март 2025-го.

Милена Скрипальщикова
