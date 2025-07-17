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17 июля, 16:16

Замдиректора детского лагеря на Камчатке арестовали за педофилию

В Петропавловске-Камчатском арестовали замдиректора лагеря за совращение ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARMMY PICCA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARMMY PICCA

Заместитель директора детского лагеря в Петропавловске-Камчатском оказался под следствием по обвинению в домогательствах к юному подопечному. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем директора детского оздоровительного лагеря, совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. — прим. Life.ru), в отношении несовершеннолетнего воспитанника лагеря», — говорится в сообщении суда.

Подозреваемы в суде. Видео © Telegram / Петропавловск-Камчатский городской суд

«По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем директора детского оздоровительного лагеря, совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. — Прим. Life.ru), в отношении несовершеннолетнего воспитанника лагеря», — говорится в сообщении суда.

Согласно версии следствия, работник принуждал мальчика к действиям сексуального характера. Помимо этого, ему вменяется халатное отношение к своим непосредственным обязанностям, что стало причиной возбуждения второго уголовного дела по статье 156 УК РФ.

По решению суда, фигурант дела заключён под стражу на срок два месяца.

В российском лагере подростки изнасиловали девятилетнего мальчика
В российском лагере подростки изнасиловали девятилетнего мальчика

Ранее сообщалось о другом страшном инциденте в детском летнем лагере. В учреждении под Челябинском подростки надругались над семилетним мальчиком. Отец пострадавшего ребёнка, который находится в зоне спецоперации, записал видеообращение с фронта с просьбой принять меры против воспитателей, которые знали о случившемся и бездействовали.

Ольга Сливченко
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