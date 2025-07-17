Замдиректора детского лагеря на Камчатке арестовали за педофилию

Заместитель директора детского лагеря в Петропавловске-Камчатском оказался под следствием по обвинению в домогательствах к юному подопечному. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем директора детского оздоровительного лагеря, совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. — прим. Life.ru), в отношении несовершеннолетнего воспитанника лагеря», — говорится в сообщении суда.

Подозреваемы в суде. Видео © Telegram / Петропавловск-Камчатский городской суд

«По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем директора детского оздоровительного лагеря, совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. — Прим. Life.ru), в отношении несовершеннолетнего воспитанника лагеря», — говорится в сообщении суда.

Согласно версии следствия, работник принуждал мальчика к действиям сексуального характера. Помимо этого, ему вменяется халатное отношение к своим непосредственным обязанностям, что стало причиной возбуждения второго уголовного дела по статье 156 УК РФ.

По решению суда, фигурант дела заключён под стражу на срок два месяца.