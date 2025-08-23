В Тверской области мальчик запутался в качелях и умер

В Тверской области произошла трагическая гибель семилетнего ребёнка на детской площадке в селе Красное Старицкого муниципального округа. Малыш запутался в самодельных качелях и не смог выбраться. Об этом сообщает прокуратура региона, где в настоящее время проводится доследственная проверка.

По данным ведомства, 23 августа 2025 года на детской площадке было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения. Предварительная версия следствия указывает, что ребёнок находился без присмотра взрослых и во время катания на самодельных верёвочных качелях запутался в них, что привело к смертельной травме.

На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора района Константин Комин, а также сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Сотрудники проводят осмотр места происшествия, телесных повреждений и устанавливают все обстоятельства инцидента.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в ведомстве.