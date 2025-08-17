Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 14:04

Трёхлетний малыш погиб после падения в выгребную яму в Бурятии

В Бурятии трёхлетний мальчик умер через три дня после падения в выгребную яму. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии трёхлетний мальчик умер через три дня после падения в выгребную яму. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии трёхлетний ребёнок погиб после падения в выгребную яму. Об инциденте сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

ЧП произошло в Иволгинском районе. 13 августа мальчик играл во дворе соседского дома в селе Поселье со сверстницей. Когда дети случайно открыли крышку канализационного резервуара, ребёнок упал в яму с жидкими отходами и начал тонуть. Взрослые оперативно извлекли его без сознания и пытались реанимировать, одновременно вызвав скорую помощь. К несчастью, после трёх дней борьбы за жизнь в больнице малыш скончался.

В Бурятии трёхлетний мальчик умер через три дня после падения в выгребную яму. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

В Бурятии трёхлетний мальчик умер через три дня после падения в выгребную яму. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту трагедии. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая вопрос соблюдения требований безопасности на территории дачного товарищества.

В Москве трёхлетний ребенок сбежал от мамы и выпал из окна пятого этажа
В Москве трёхлетний ребенок сбежал от мамы и выпал из окна пятого этажа

Ранее сообщалось, что в Иркутской области двухлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму, наполненную водой на частном участке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar