Трёхлетний малыш погиб после падения в выгребную яму в Бурятии

В Бурятии трёхлетний ребёнок погиб после падения в выгребную яму. Об инциденте сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

ЧП произошло в Иволгинском районе. 13 августа мальчик играл во дворе соседского дома в селе Поселье со сверстницей. Когда дети случайно открыли крышку канализационного резервуара, ребёнок упал в яму с жидкими отходами и начал тонуть. Взрослые оперативно извлекли его без сознания и пытались реанимировать, одновременно вызвав скорую помощь. К несчастью, после трёх дней борьбы за жизнь в больнице малыш скончался.

В Бурятии трёхлетний мальчик умер через три дня после падения в выгребную яму. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту трагедии. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая вопрос соблюдения требований безопасности на территории дачного товарищества.