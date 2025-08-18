Встреча Путина и Трампа
18 августа, 12:12

В Подмосковье подросток умер от отравления парами освежителя воздуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Тело 15-летнего мальчика без признаков жизни нашли в одном из подъездов жилого дома в Подмосковье. Предварительно, причиной гибели подростка стало химическое отравление парами освежителя воздуха. Об этом сообщает прокуратура региона.

Освежитель воздуха, которым отравился мальчик. Фото © Telegram/ Прокуратура Московской области

«15 августа 2025 года около 20 часов на лестничной площадке многоквартирного дома в 5 микрорайоне в городе Егорьевске был обнаружен труп 15-летнего подростка», — уточнили в пресс-службе.

Ранее после распития незамерзайки в Ленобласти погибли три человека, ещё один находится в состоянии крайней степени тяжести. Местные жители обнаружили тело мужчины возле заброшенного гаража. Прибывшие полицейские в ходе осмотра нашли внутри помещения ещё двух погибших и женщину с признаками отравления.

