В Подмосковье подросток умер от отравления парами освежителя воздуха

Тело 15-летнего мальчика без признаков жизни нашли в одном из подъездов жилого дома в Подмосковье. Предварительно, причиной гибели подростка стало химическое отравление парами освежителя воздуха. Об этом сообщает прокуратура региона.

Освежитель воздуха, которым отравился мальчик. Фото © Telegram/ Прокуратура Московской области

«15 августа 2025 года около 20 часов на лестничной площадке многоквартирного дома в 5 микрорайоне в городе Егорьевске был обнаружен труп 15-летнего подростка», — уточнили в пресс-службе.