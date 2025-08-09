Россиянам объяснили, как пользоваться спреем от комаров, чтобы не отравиться вместе с ними

Большинство спреев от комаров основаны на химических репеллентах, которые при высокой концентрации могут вызывать раздражение кожи, головные боли и в редких случаях нейротоксические эффекты, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, синтетические пиретроиды негативно влияют не только на насекомых, но и на человека.

«Пиретроиды могут вызывать аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и даже нарушения в работе центральной нервной системы при вдыхании в замкнутом пространстве», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он призвал не покупать средства, в составе которых есть бензолсодержащие соединения и фталаты, поскольку они могут иметь канцерогенное действие и нарушать гормональный баланс при регулярном использовании. Нанесение чрезмерных количеств спрея на кожу или вблизи лица, особенно в области глаз и рта тоже не рекомендуется. Это лишь увеличивает риск системного всасывания активных веществ.