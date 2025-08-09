Россиянам объяснили, как пользоваться спреем от комаров, чтобы не отравиться вместе с ними
Химик Дорохов: Частое использование спреев от комаров опасно из-за токсинов
Большинство спреев от комаров основаны на химических репеллентах, которые при высокой концентрации могут вызывать раздражение кожи, головные боли и в редких случаях нейротоксические эффекты, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, синтетические пиретроиды негативно влияют не только на насекомых, но и на человека.
«Пиретроиды могут вызывать аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и даже нарушения в работе центральной нервной системы при вдыхании в замкнутом пространстве», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Он призвал не покупать средства, в составе которых есть бензолсодержащие соединения и фталаты, поскольку они могут иметь канцерогенное действие и нарушать гормональный баланс при регулярном использовании. Нанесение чрезмерных количеств спрея на кожу или вблизи лица, особенно в области глаз и рта тоже не рекомендуется. Это лишь увеличивает риск системного всасывания активных веществ.
Кроме того, важно избегать сочетания репеллентов с солнцезащитными средствами, чтобы не повысить их токсичность. Также стоит помнить, что нанесение репеллентов на одежду в попытке избежать контакта с кожей не всегда эффективно. Для обработки одежды лучше использовать специальные аэрозоли с перметрином, обладающие стойкостью к стирке и длительным действием. Кстати, частое повторное применение спреев не усиливает защиту, а наоборот, повышает риск отравления.
