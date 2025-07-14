+1 фобия: У россиянки после укуса комара выросла огромная шишка
Огромная шишка выросла у москвички после укуса комара, её пришлось вырезать
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Появилась новая причина бояться комаров: москвичка столкнулась с серьёзными последствиями после укуса насекомого, которое стало переносчиком паразитарной инфекции, сообщает телеграм-канал Московская медицина.
Новообразование. Фото © Telegram / Московская медицина
Пациентка обратилась в поликлинику с жалобой на быстрорастущее и болезненное образование на плече. Обследование выявило кисту, спровоцированную паразитарным заражением. Хирургическое вмешательство было проведено незамедлительно.
Вырезанное врачами новообразование. Фото © Telegram / Московская медицина
Это был не единственный случай: в ходе дальнейшего обследования была обнаружена ещё одна аналогичная киста в области шеи, возникшая на месте другого укуса. Её также пришлось удалить. Хотя развитие кисты после укуса комара — достаточно редкое осложнение, оно может иметь серьёзные последствия для здоровья.
«Первые симптомы дирофиляриоза — безболезненная опухоль, в месте локализации которой ощущается зуд и жжение. При глазной форме дирофиляриоза гельминт обосновывается под кожей век, в некоторых случаях под конъюктивой глаз, может даже в самом глазном яблоке. Для поражения глаз характерны гиперемия кожи век, птоз, слезотечение, боль в покое и при пальпации. Некоторые пациенты замечают гельминта в глазу, смотрясь в зеркало. Острота зрения при этом не снижается», — рассказала врач-инфекционист ГП №5 Марина Захарьина.
А ранее в Крыму был зарегистрирован первый случай заражения гельминтами, связываемый с укусом комара. Эксперты в области паразитологии отмечают благоприятные для размножения комаров климатические условия региона, что повышает риск распространения ими опасных инфекций. Крымские комары потенциально могут быть переносчиками ряда заболеваний, включая малярию, лихорадку Денге, Чикунгунья, вирус Зика, жёлтую лихорадку и другие. На территории полуострова насчитывается около 40 видов комаров, при этом наибольшую опасность представляют виды, относящиеся к родам Culex, Anopheles, Coquillettidia, Culiseta и Aedes.