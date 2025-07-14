+1 фобия: У россиянки после укуса комара выросла огромная шишка

Появилась новая причина бояться комаров: москвичка столкнулась с серьёзными последствиями после укуса насекомого, которое стало переносчиком паразитарной инфекции, сообщает телеграм-канал Московская медицина.

Новообразование. Фото © Telegram / Московская медицина

Пациентка обратилась в поликлинику с жалобой на быстрорастущее и болезненное образование на плече. Обследование выявило кисту, спровоцированную паразитарным заражением. Хирургическое вмешательство было проведено незамедлительно.

Вырезанное врачами новообразование. Фото © Telegram / Московская медицина

Это был не единственный случай: в ходе дальнейшего обследования была обнаружена ещё одна аналогичная киста в области шеи, возникшая на месте другого укуса. Её также пришлось удалить. Хотя развитие кисты после укуса комара — достаточно редкое осложнение, оно может иметь серьёзные последствия для здоровья.

«Первые симптомы дирофиляриоза — безболезненная опухоль, в месте локализации которой ощущается зуд и жжение. При глазной форме дирофиляриоза гельминт обосновывается под кожей век, в некоторых случаях под конъюктивой глаз, может даже в самом глазном яблоке. Для поражения глаз характерны гиперемия кожи век, птоз, слезотечение, боль в покое и при пальпации. Некоторые пациенты замечают гельминта в глазу, смотрясь в зеркало. Острота зрения при этом не снижается», — рассказала врач-инфекционист ГП №5 Марина Захарьина.