Первый случай: В Крыму человек заразился опасным глистом через укус комара

В Крыму выявлен первый в этом году случай заражения глистами после комариного укуса. Об этом сообщил главный врач центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин.

«В этом году в Крыму зарегистрирован первый случай заражения дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание вызывается личиночной стадией нитевидной нематоды. Опасный глист, попадая в организм человека или животного, поражает зрение и другие органы с преимущественно хроническим течением», — пояснил Проскурнин в разговоре с Крымским информационным агентством.

Специалисты-паразитологи подчёркивают, что климат региона способствует размножению кровососущих насекомых, способных распространять опасные инфекции. В Крыму комары могут выступать переносчиками таких заболеваний, как малярия, лихорадка Денге, Чикунгунья, вирус Зика, жёлтая лихорадка и другие.

По словам Проскурнина, на полуострове обитает около 40 видов комаров, среди которых наиболее опасны представители родов Culex, Anopheles, Coquillettidia, Culiseta и Aedes. Комары рода Culex широко распространены и способны переносить не только вирусы, но и паразитарных гельминтов, вызывающих филяриоз у людей и животных.