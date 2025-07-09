В Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать самую надёжную защиту перед нашествием комаров

На фоне рекордной жары в Центральной России не исключено нашествие комаров и мошек. Чтобы пикник или прогулка в этот период принесли только удовольствие, нужно правильно выбрать репеллент. О том, как это сделать, Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Репелленты — природное или синтетическое химическое вещество, которое отпугивает насекомых. В отличие от инсектицидов, речь идёт именно об отпугивании, а не уничтожении. Они могут быть как на натуральной основе с эфирными маслами, так и с основным ингредиентом химического происхождения.

Для нанесения на кожу или одежду могут использоваться спреи, мази, пенки, молочко, эмульсия и др. В помещениях — свечи, лампы, фумигаторы и прочее. Также есть репелленты в виде устройств или девайсов — ультразвуковые приборы, браслеты, наклейки, пластыри.

При выборе в Роскачестве советуют обращать внимание на дату изготовления: чем свежее средство, тем лучше. Репелленты делятся на категории: высшую, первую, вторую и третью: чем больше время защиты, тем выше категория.

«Если на упаковке указано, что средство эффективно на одежде до 30 суток, то, скорее всего, через 20–25 дней будет действовать только против некоторых насекомых. При этом от комаров хорошо уже не защитит», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, стоит убедиться, действительно ли перед вами репеллент, а не просто парфюмерно-косметический продукт. Многие товары относятся к парфюмерно-косметической продукции и не проходят проверку на соответствие нормативным правилам в процессе государственной регистрации репеллентных средств.