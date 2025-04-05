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5 апреля, 02:54

Можно сдувать и пинать: Комары-звонцы второй год подряд атакуют Таганрог

Жители Таганрога столкнулись с масштабным нашествием комаров

Жители Таганрога столкнулись с масштабным нашествием комаров. Обложка © Telegram / Осторожно, новости

Жители Таганрога столкнулись с масштабным нашествием комаров. Обложка © Telegram / Осторожно, новости

Жители Таганрога сообщили о нашествии комаров-звонцов, заполонивших городские улицы, подъезды и даже помещения. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», насекомые роятся огромными тучами вокруг уличных фонарей и других источников света, создавая серьёзные неудобства для горожан. В некоторых общественных местах, включая банковские отделения, полы буквально покрыты слоем насекомых.

Эта ситуация повторяется второй год подряд, однако нынешнее нашествие отличается особой масштабностью. Если в 2024 году местным жителям уже приходилось буквально сгребать комаров лопатами, то в этом году их численность заметно увеличилась, а активность началась значительно раньше обычного срока.

Жители Таганрога столкнулись с масштабным нашествием комаров. Обложка © Telegram / Осторожно, новости

Семья из пяти человек отравилась ядом от насекомых на Ставрополье, ребёнок погиб
Семья из пяти человек отравилась ядом от насекомых на Ставрополье, ребёнок погиб

А во Франции из-за комаров власти объявили режим чрезвычайной ситуации. На Реюньоне зарегистрировано более 20 тысяч случаев лихорадки чикунгунья, которая передается через укусы комаров вида Aedes.

Артём Гапоненко
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