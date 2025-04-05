Можно сдувать и пинать: Комары-звонцы второй год подряд атакуют Таганрог

Жители Таганрога сообщили о нашествии комаров-звонцов, заполонивших городские улицы, подъезды и даже помещения. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», насекомые роятся огромными тучами вокруг уличных фонарей и других источников света, создавая серьёзные неудобства для горожан. В некоторых общественных местах, включая банковские отделения, полы буквально покрыты слоем насекомых.

Эта ситуация повторяется второй год подряд, однако нынешнее нашествие отличается особой масштабностью. Если в 2024 году местным жителям уже приходилось буквально сгребать комаров лопатами, то в этом году их численность заметно увеличилась, а активность началась значительно раньше обычного срока.

Жители Таганрога столкнулись с масштабным нашествием комаров. Обложка © Telegram / Осторожно, новости