Искусают, вымещая злобу: Нашествие комаров и мошкары ожидается в Москве и области из-за жары

Нашествие комаров и мошкары ожидается в Москве и области к выходным из-за возвращения жары. Также значительный рост кровососов прогнозируется в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях, сообщает SHOT.

По словам экспертов, к выходным 12-13 июля комаров и мошек станет значительно больше. Это связано с потеплением и дождями. Пик их активности ожидается с 19 июля и продлится около двух недель.

«Всё упирается в скорость развития личинок кровососов — рост от яйца до взрослой стадии проходит примерно за две недели. Предпочитают комары безрыбные водоёмы, где те их не съедят, чаще всего лужи и заболоченную местность. Соответственно, чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее идёт рост. Поэтому если много больших луж и жарко, то они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклёвываются личинки», — отметил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.