Облил бензином и поджёг: Подросток надышался парами и чуть не сжёг заживо 11-летнего друга

Подросток надышался парами бензина в сарае соседа и чуть не сжёг заживо 11-летнего друга в Алтайском крае. Мальчик выжил, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Трагедия разыгралась вечером 9 августа 2025 года в селе Мартовка Хабарского района. По версии следствия, двое несовершеннолетних мальчиков, оказавшись на участке односельчанина, наткнулись на канистру с бензином. После того как 13-летний подросток вдохнул пары топлива, он облил часть горючего на своего 11-летнего друга и поджёг.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу с обширными ожогами всего тела. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.