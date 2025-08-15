Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 07:13

Облил бензином и поджёг: Подросток надышался парами и чуть не сжёг заживо 11-летнего друга

СК: В Алтайском крае подросток облил бензином и поджёг 11-летнего друга

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Подросток надышался парами бензина в сарае соседа и чуть не сжёг заживо 11-летнего друга в Алтайском крае. Мальчик выжил, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Трагедия разыгралась вечером 9 августа 2025 года в селе Мартовка Хабарского района. По версии следствия, двое несовершеннолетних мальчиков, оказавшись на участке односельчанина, наткнулись на канистру с бензином. После того как 13-летний подросток вдохнул пары топлива, он облил часть горючего на своего 11-летнего друга и поджёг.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу с обширными ожогами всего тела. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе ведомства и уточили, что сейчас проводятся необходимые экспертизы и следственные мероприятия.

Ревнивая петербурженка попыталась заживо сжечь соперницу в машине
Ревнивая петербурженка попыталась заживо сжечь соперницу в машине

Ранее в московском районе Люблино неизвестный в маске пытался поджечь квартиру, где находились дети. Устроить пожар ему помешала собака, лаем предупредившая жильцов.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar