Облил бензином и поджёг: Подросток надышался парами и чуть не сжёг заживо 11-летнего друга
СК: В Алтайском крае подросток облил бензином и поджёг 11-летнего друга
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Подросток надышался парами бензина в сарае соседа и чуть не сжёг заживо 11-летнего друга в Алтайском крае. Мальчик выжил, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Трагедия разыгралась вечером 9 августа 2025 года в селе Мартовка Хабарского района. По версии следствия, двое несовершеннолетних мальчиков, оказавшись на участке односельчанина, наткнулись на канистру с бензином. После того как 13-летний подросток вдохнул пары топлива, он облил часть горючего на своего 11-летнего друга и поджёг.
Пострадавший был экстренно доставлен в больницу с обширными ожогами всего тела. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе ведомства и уточили, что сейчас проводятся необходимые экспертизы и следственные мероприятия.
Ранее в московском районе Люблино неизвестный в маске пытался поджечь квартиру, где находились дети. Устроить пожар ему помешала собака, лаем предупредившая жильцов.