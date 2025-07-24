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24 июля, 17:42

Детей спас лай собаки: Неизвестный в балаклаве поджёг квартиру на юго-востоке Москвы

SHOT: Неизвестный в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве

Неизвестный злоумышленник в балаклаве попытался поджечь квартиру семьи с детьми в московском Люблино. Жильцов спас лай собаки, сообщает SHOT.

Неизвестный в балаклаве поджёг дверь семьи с детьми. Видео © Telegram/ SHOT

Как сообщила Татьяна, две недели назад неизвестный злоумышленник проник в подъезд их дома в Люблино и поджёг дверь квартиры. В это время женщина была на работе, а дома находились её дети – 18-летний сын и 13-летняя дочь, а также их питомцы. Именно лай собаки и последующий запах гари привлекли внимание старшего сына. Он предпринял попытку потушить огонь водой, но пламя уже начало охватывать квартиру. Своевременно вызвав пожарных и полицию, молодой человек предотвратил более серьёзные последствия.

Теперь вся семья находится в состоянии сильного страха. Они растеряны, не зная, кто мог совершить такое и будет ли это повторено. Татьяна уверяет, что у них нет врагов. Полиция активно ищет поджигателя.

Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове
Два человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Северном Чертанове

Ранее Life.ru сообщал, что в доме на севере Москвы произошёл пожар из-за взрыва газовых баллонов. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги около 15% тела. Взрывной волной выбило окна в квартире, которая была отключена от электро- и газоснабжения из-за задолженности.

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Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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