Детей спас лай собаки: Неизвестный в балаклаве поджёг квартиру на юго-востоке Москвы
SHOT: Неизвестный в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве
Неизвестный злоумышленник в балаклаве попытался поджечь квартиру семьи с детьми в московском Люблино. Жильцов спас лай собаки, сообщает SHOT.
Неизвестный в балаклаве поджёг дверь семьи с детьми. Видео © Telegram/ SHOT
Как сообщила Татьяна, две недели назад неизвестный злоумышленник проник в подъезд их дома в Люблино и поджёг дверь квартиры. В это время женщина была на работе, а дома находились её дети – 18-летний сын и 13-летняя дочь, а также их питомцы. Именно лай собаки и последующий запах гари привлекли внимание старшего сына. Он предпринял попытку потушить огонь водой, но пламя уже начало охватывать квартиру. Своевременно вызвав пожарных и полицию, молодой человек предотвратил более серьёзные последствия.
Теперь вся семья находится в состоянии сильного страха. Они растеряны, не зная, кто мог совершить такое и будет ли это повторено. Татьяна уверяет, что у них нет врагов. Полиция активно ищет поджигателя.
Ранее Life.ru сообщал, что в доме на севере Москвы произошёл пожар из-за взрыва газовых баллонов. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги около 15% тела. Взрывной волной выбило окна в квартире, которая была отключена от электро- и газоснабжения из-за задолженности.
Обложка © Telegram/ SHOT