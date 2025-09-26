Россиянку продали в рабство в Мьянму под предлогом работы моделью

Россиянку обманули и вывезли с территории Таиланда в Мьянму, где, предположительно, её принудили работать в мошенническом колл-центре. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«В настоящий момент у посольства имеется достоверная информация об одной гражданке России, которая в начале сентября обманным путем была вывезена с территории Таиланда в Мьянму (город Мьявадди) для предполагаемой принудительной работы в печально известных колл-центрах», — сказал он, подчеркнув, что «посольством принимается комплекс мер для спасения гражданки России».

По словам дипломата, изначально женщине поступило предложение о работе моделью в Таиланде через неизвестный телеграм-канал, на которое она согласилась. Томихин добавил, что на данный момент связь с россиянкой утрачена.

Ранее Life.ru сообщал, что в Воронежской области нашли ферму, где до 100 человек трудились в неволе. В селе Подколодновка семейная пара и их взрослые сыновья создали подпольное предприятие, используя принудительный труд людей на полях и в теплицах. Работники находились в полной изоляции за высоким ограждением и могли выходить за его пределы исключительно под присмотром.