Под Воронежем обнаружили ферму с сотней рабов

В Воронежской области обнаружена ферма, где в подневольных условиях могут трудиться около 100 человек. Об этом сообщает телеграм-канал волонтёрской организации «Движение Альтернатива».

По данным активистов, в селе Подколодновка Богучарского района местное хозяйство использовало бесплатный труд людей на полях и в теплицах. Когда волонтёры прибыли по обращению, их не пустили на территорию, однако владельцы фермы отпустили тех, чьи имена назвали правозащитники.

Освобождённые работники Юрий и Алёна рассказали, что приехали из Белоруссии. Сначала им предложили временную работу на месяц, но позже не отпустили. Аналогичная ситуация произошла с Сергеем: сначала он четыре месяца работал в Краснодарском крае, а затем был перевезён в Воронежскую область. Ещё одного пострадавшего, Олега, из Смоленской области отправили на сбор арбузов в Краснодарский край, а через три месяца перевели в Подколодновку.

Выяснилось, что фермой управляет женщина, которой помогают сыновья. Работники находились за высоким забором, а покидать территорию могли только в сопровождении надсмотрщика. В магазине им разрешалось тратить не более 3 тысяч рублей. Их кормили просроченными продуктами, а за попытки побега жестоко наказывали. При этом людям обещали зарплату и возвращение домой.

Волонтёры уже передали собранные материалы правоохранительным органам.

«Учитывая тот факт, что как минимум трое были завербованы в Белоруссии, а всего в этом хозяйстве содержится порядка 100 человек, есть большая вероятность, что речь идёт об организованном трансграничном потоке бесплатной рабочей силы. И принудительная эксплуатация там может оказаться далеко не единственным преступлением», — отмечают правозащитники.