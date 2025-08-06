Золотой хлеб, гробы и рабы: зачем Стерлигов устраивает эти безумные перформансы? Скандальный миллиардер Герман Стерлигов вновь заставил о себе говорить. На этот раз он анонсировал открытие в России первого рынка рабов и рабынь. Чем известен неординарный бизнесмен и какими яркими перформансами он запомнился — в материале Life.ru. 6 августа, 18:34 Скандальный бизнесмен Герман Стерлигов заявил об открытии рынка рабов. Обложка © РИА «Новости» / Владимир Песня

Невольничий рынок

6 августа 2025 года стало известно, что скандальный бизнесмен Герман Стерлигов анонсировал открытие в России рынка рабов.

— Невольничий рынок в Слободе братьев Стерлиговых начнёт свою работу 29–30 августа на Большой ремесленной выставке. Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев! — написал он в своём Telegram-канале.

Сайт мероприятия уточняет, что в эти дни также будет работать «Биржа труда». Присутствующие будут находиться с табличками «ищу работника» или «ищу работу». Организаторы отметили, что предоставили людям возможность решать кадровые вопросы и договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве.

Герман Стерлигов анонсировал открытие рынка рабов. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

«Бей жену и детей»: Стерлигов продаёт розги для воспитания

У Стерлигова особое отношение к женщинам. Так, он считает, что «у бабы должен быть один хозяин, один господин — муж». Именно по этой причине Стерлигов «разорвал и выбросил диплом» своей жены об образовании, возможно, неоднократно применял к ней физическое насилие, продавал в своих магазинах розги, которыми предлагал бить детей.

— Ремнём луплю — лучшее средство воспитания детей… Наказание — это проявление любви. Обездолены те дети, которых не наказывает отец, значит, отцу плевать на детей... Кстати, и жену тоже нужно слегка наказывать. Иначе она не чувствует мужскую руку и забывает, что у неё есть муж... Женщина, которая не чувствует силы мужской, — это обездоленная женщина, — ссылались на слова Стерлигова СМИ.

«Убить всех химиков!» — Стерлигов предлагал казнить учёных за хлеб

В 2012 году Герман Стерлигов предлагал уничтожить всех учёных в области химии и физики, чтобы предотвратить «всемирный экологический коллапс».

— Единственная возможность предотвратить всемирный экологический коллапс — введение смертной казни для главных экологических террористов — учёных — химиков и физиков. В связи с тем, что нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов, все мы находимся сегодня на пороге гибели от их изобретений, — написал он в своём ЖЖ.

Кроме того, всех тех, кто откликнется на его призыв, он пообещал поощрить выдачей 100 буханок настоящего бездрожжевого хлеба.

Жена — еретичка, дети — блудники: как Стерлигов лишил семью наследства

В 2024 году Стерлигов выгнал из дома собственную жену Алёну, обвинив ту в ереси. Кроме того, досталось и его детям. В частности, дочь Пелагею он назвал «пушеницей» из-за её расставания с мужем, бизнесменом и фермером Олегом Сиротой, а сыновей Арсения и Пантелеймона — «блудными сыновьями». Всех их бизнесмен лишил наследства, сохранив это право за сыновьями Сергием и Михеем.

Алёна Стерлигова рассказала, что официально супруги не разводились, а лишь проживают раздельно. Впрочем, к причудам эпатажного мужа она относится спокойно.

— Герман Львович, он же такой, увлекающийся, эксцентричный человек. Он заигрался в вопросах веры немножко, — пояснила она.

Как Стерлигов закрыл лавки из-за ЛГБТ*

В 2017 году Герман Стерлигов решил закрыть в Москве сеть магазинов «Хлеб и соль» из-за предписания прокуратуры. Дело в том, что у входа в магазины были таблички с бранным словом о том, что представителей сексуальных меньшинств* в булочной не обслуживают. Прокуратура требовала сделать посещение магазинов открытым для всех покупателей вне зависимости от их сексуальной ориентации. Стремясь удовлетворить требование прокуроров, Стерлигов заменил бранное слово на более нейтральное «содомиты»*. Однако и это надзорный орган не устроило.

— Мне предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть. Так вот: мы лучше откажемся от заработков и от магазинов в Москве, но ******* в магазинах Стерлигова обслуживать не будут! — безапелляционно заявил тогда предприниматель.

Шесть лавок в центре Москвы Стерлигов надеялся продать за 600 тысяч долларов.

«Каждому нужен гроб!» — Стерлигов призвал россиян готовиться к смерти

В одном из интервью Стерлигов советовал всем россиянам приобрести гробы, объясняя это тем, что он понадобится рано или поздно всем людям.

— Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите. Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку. А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан, ни на какой на третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены, — сказал он.

Буханка за зарплату: как Стерлигов продаёт «золотой» хлеб и клянчит деньги

В магазине продуктов, который принадлежит Герману Стерлигову, покупатели могут обнаружить хлеб, который стоит 3200 рублей за 1 кг. Также в ассортименте магазина можно найти и сыр за 85 тысяч рублей. При этом, по словам миллиардера, он находится в трудном финансовом положении, а все доходы от продажи «золотых» хлеба и сыра уходят на «затыкание дыр».

Кроме того, бизнесмен даже не стесняется клянчить деньги у своих подписчиков.

— С пониманием отношусь к тому, что вам надо называть меня миллиардером. Ведь миллиардеров простые люди ненавидят и миллиардерам люди не доверяют. Я потерплю — называйте. Но только зашлите немного деньжат, — написал он в своём Telegram-канале.

Цены на продукцию Стерлигова били рекорды. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

«Нет денег на слуг!» — миллиардер Стерлигов жалуется на бедность

Ещё одной причиной негодования бизнесмена стало отсутствие у него слуг, а всё из-за отсутствия денег.

— У меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера. Ремесленный двор никак не достроим — тоже денег нет, — жаловался Стерлигов.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Авторы Альмир Хабибуллин