19 сентября, 23:28

Ташкент направил ноты Киеву за удержание в рабстве 13 граждан Узбекистана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Министерство иностранных дел Узбекистана отправило ноты протеста внешнеполитическому ведомству и Генеральной прокуратуре Украины из-за удержания в рабстве 13 граждан страны. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского диппредставительства Ахрор Бурханов.

В связи с ситуацией сотрудники посольства Узбекистана на Украине выехали на место происшествия, а граждан разместили в одной из местных больниц.

«Посольство взяло ситуацию с нашими гражданами под полный контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан», — написал Бурханов в Telegram-канале.

Кроме того, МИД Узбекистана рекомендует своим гражданам избегать поездок на Украину.

«В связи со сложившейся на Украине ситуацией, которая может представлять угрозу жизни людей, рекомендуем гражданам Узбекистана в настоящее время не планировать визиты в эту страну», — подытожили в дипведомстве.

Напомним, группа людей под Киевом держала в рабстве 13 граждан Узбекистана для трудовой эксплуатации. Правоохранительные органы задержали четырёх членов группировки и предъявили им обвинения в тяжком преступлении.

