В туалет — по графику: В Киеве раскрыли рабскую схему эксплуатации мигрантов

Прокуратура Киевской области сообщила о задержании четверых человек, которые обманом вывезли на Украину 13 граждан Узбекистана и эксплуатировали их как рабочую силу.

Среди задержанных — двое граждан Китая, гражданин Узбекистана и жительница Украины. По версии следствия, они подыскивали социально незащищённых людей за пределами Украины и обещали им работу. На деле мигрантов удерживали в Киевской области, заставляя трудиться в нечеловеческих условиях.

Пострадавшим ограничивали свободу, запрещали свободно перемещаться, а посещение туалета допускалось только по установленному графику. За малейшие нарушения их штрафовали.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении особо тяжкого преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.