В туалет — по графику: В Киеве раскрыли рабскую схему эксплуатации мигрантов
В Киевской области нашли лагерь, где в рабстве находились 13 граждан Узбекистана
Прокуратура Киевской области сообщила о задержании четверых человек, которые обманом вывезли на Украину 13 граждан Узбекистана и эксплуатировали их как рабочую силу.
Среди задержанных — двое граждан Китая, гражданин Узбекистана и жительница Украины. По версии следствия, они подыскивали социально незащищённых людей за пределами Украины и обещали им работу. На деле мигрантов удерживали в Киевской области, заставляя трудиться в нечеловеческих условиях.
Пострадавшим ограничивали свободу, запрещали свободно перемещаться, а посещение туалета допускалось только по установленному графику. За малейшие нарушения их штрафовали.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении особо тяжкого преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным международных правозащитных организаций, Украина входит в число стран Восточной Европы, где торговля людьми и трудовая эксплуатация остаются серьезной проблемой. Чаще всего жертвами становятся мигранты из Средней Азии и бедных регионов, которых вербуют обещаниями высокой зарплаты и стабильной работы. Попав в страну, многие оказываются в положении фактических рабов — без документов, свободы передвижения и доступа к медпомощи.