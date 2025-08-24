Больше побоев — богаче хозяин: В Татарстане девять лет держали в рабстве ветерана-инвалида

В Альметьевске волонтёры раскрыли схему принудительного попрошайничества, где инвалида-десантника девять лет удерживали в рабстве. Об этом рассказала руководитель движения «Мир добрых людей Татарстана» Гузель Зуйкова.

По её словам, 48-летнего Сергея Грибкова, участника первой чеченской кампании, эксплуатировал 26-летний Арум, отобравший у мужчины документы и лишивший его свободы. Ежедневно пострадавший был вынужден зарабатывать до 10 тысяч рублей на улицах города, а за невыполнение плана его подвергали избиениям и голоду.

После сигнала активистов правоохранительные органы начали расследование, однако предполагаемый организатор скрылся, и его местонахождение остаётся неизвестным. В настоящее время спасённый инвалид проходит лечение в больнице, а волонтёры подыскивают ему опекунскую семью.

«Чем больше у них увечий, тем богаче их хозяин. Но, знаете, некоторых попрошаек, к сожалению, такая судьба даже вполне устраивает. Нальют им стакан чего покрепче, и те довольны. А вот морить голодом их совсем невыгодно. Будут хуже отыгрывать роль. Помочь им можно только с помощью правоохранительных органов. Заподозрили эксплуатацию — сразу звоните в полицию», — рассказал kp.ru юрист из Казани Даниил Коротков.