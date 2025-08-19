МИД Белоруссии начал проверку данных о гражданах в рабстве под Воронежем
Обложка © Telegram / Движение Альтернатива
Белорусские дипломаты начали собственную проверку тревожных сообщений о десятках людей, включая граждан республики, которые могли стать жертвами принудительного труда в Воронежской области. Об этом сообщает агентство БелТА.
«Посольство Белоруссии в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — говорится в сообщении.
Как уточняется дипломатами, им уже удалось установить контакт с одним из пострадавших. Вся имеющаяся на текущий момент информация была направлена для проведения процессуальной проверки в правоохранительные органы Белоруссии.
Напомним, в Воронежской области нашли ферму, где до 100 человек трудились в неволе. В воронежском селе Подколодновка (Богучарский район) был зафиксирован случай принуждения людей к бесплатному труду на сельхозугодьях и в теплицах. Возглавляла это предприятие семейная пара — женщина и её взрослые сыновья. Все работники содержались в условиях изоляции за высоким ограждением и могли выходить за его пределы лишь под надзором сопровождающего.