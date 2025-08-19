МИД Белоруссии начал проверку данных о гражданах в рабстве под Воронежем

Белорусские дипломаты начали собственную проверку тревожных сообщений о десятках людей, включая граждан республики, которые могли стать жертвами принудительного труда в Воронежской области. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Посольство Белоруссии в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — говорится в сообщении.

Как уточняется дипломатами, им уже удалось установить контакт с одним из пострадавших. Вся имеющаяся на текущий момент информация была направлена для проведения процессуальной проверки в правоохранительные органы Белоруссии.