Рабов на воронежской ферме кормили просрочкой, избивали и обещали им по 3 тыс.

В Воронежской области раскрыта ферма, где из людей сделали настоящих рабов и насильно удерживали в невыносимых условиях. Потерпевшие рассказали, что им обещали ежедневную оплату в несколько тысяч рублей за посадку овощей. Об этом сообщает телеграм-канал волонтёрской организации «Движение Альтернатива».

Людям также гарантировали предоставление жилья и питания. Однако после прибытия в село Подколодновка Богучарского района их не отпускали, постоянно откладывали расчёт и отъезд под предлогом необходимости ещё немного подождать. За порядком на ферме следили бригадиры Андрей (Кабан) и Слава (Цыган), причём последний, по словам потерпевших, получал за всех деньги.

«Нам говорили «Получите деньги и поедете домой». Но нас никто не отправил обратно. Просили потерпеть неделю, потом месяц. Никакого варианта, чтобы уехать, не было», — рассказали потерпевшие.

Изначально на ферме работало около 70 человек, но затем их число выросло до 108.