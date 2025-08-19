Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:47

Рабов на воронежской ферме кормили просрочкой, избивали и обещали им по 3 тыс.

Обложка © Telegram / Движение Альтернатива

Обложка © Telegram / Движение Альтернатива

В Воронежской области раскрыта ферма, где из людей сделали настоящих рабов и насильно удерживали в невыносимых условиях. Потерпевшие рассказали, что им обещали ежедневную оплату в несколько тысяч рублей за посадку овощей. Об этом сообщает телеграм-канал волонтёрской организации «Движение Альтернатива».

Людям также гарантировали предоставление жилья и питания. Однако после прибытия в село Подколодновка Богучарского района их не отпускали, постоянно откладывали расчёт и отъезд под предлогом необходимости ещё немного подождать. За порядком на ферме следили бригадиры Андрей (Кабан) и Слава (Цыган), причём последний, по словам потерпевших, получал за всех деньги.

«Нам говорили «Получите деньги и поедете домой». Но нас никто не отправил обратно. Просили потерпеть неделю, потом месяц. Никакого варианта, чтобы уехать, не было», рассказали потерпевшие.

Изначально на ферме работало около 70 человек, но затем их число выросло до 108.

«Собирали металл за еду»: ФСБ освободила рабов, которых 13 лет держали под замком в гараже
«Собирали металл за еду»: ФСБ освободила рабов, которых 13 лет держали под замком в гараже

Напомним, в Воронежской области нашли ферму, где до 100 человек трудились в неволе. В селе Подколодновка Богучарского района люди бесплатно работали в полях и теплицах. Фермой в Воронежской области управляла женщина с сыновьями. Работники жили за высоким забором, выходить могли только с надсмотрщиком.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar