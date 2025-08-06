Пропаганда рабства? Юрист рассказал, что может грозить Стерлигову за «невольничий рынок»

Невольничий рынок, открытие которого анонсировал Герман Стерлигов, противоречит нормам российского законодательства. Какие статьи может нарушить бизнесмен-христианин, Life.ru рассказал управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

Публичное заявление Германа Стерлигова об открытии «невольничьего рынка» в слободе на мероприятии, приуроченном к ремесленной выставке, прямо противоречит нормам действующего законодательства Российской Федерации. Согласно статье 37 Конституции РФ, принудительный труд в России запрещён. Этот запрет имеет непосредственное действие и не требует дополнительной регламентации и разъяснений. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист

Аналогичным образом действует и УК РФ. В статье 127.2 говорится, что за использование рабского труда грозит уголовная ответственность. Поэтому описание мероприятия, в котором используются термины «невольник» и «невольница», а также формулировка о предложении рабочих для «землевладельцев», может быть воспринята как пропаганда и подготовка к лишению свободы человека.

Эксперт отметил, даже если на практике рынок будет из себя представлять формат театрализованной ярмарки, то сам выбор терминологии может квалифицироваться как публичное оправдание практик, противоречащим основам закона. Тем более что в правовой системе России отсутствует даже гипотетическая возможность сделать человека собственностью другого. Подобные действия могут вызвать реакцию со стороны органов прокуратуры и Роскомнадзора.

«Если содержание распространяется в Интернете и вызывает массовый общественный резонанс, органы государственной власти вправе квалифицировать подобные публикации как содержащие признаки экстремизма либо подстрекательства к нарушению прав и свобод человека», — подчеркнул Русяев.

Юрист подытожил, что, по всей видимости, заявление Стерлигова носит ироничный и провокационный характер. Несмотря на это, сама инициатива и её публичное озвучивание с употреблением определённых слов подлежит правовой оценке. Это в свою очередь может повлечь уголовную ответственность вплоть до тюремного заключения сроком до шести лет по статье «Торговля людьми».