Целый мини-город: Посольство РФ рассказало о невольничьем колл-центре в Мьянме

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Ильи Ильина, печально известный колл-центр KK Park в Мьянме (г. Мьявади) занимает территорию целого мини-города.

По словам дипломата, участвовавшего в 2025 году в освобождении четырёх россиян, самый известный из мошеннических колл-центров — KK Park — представляет собой целый мини-город. Освобождённые рассказывали, что на его территории есть всё для жизни: рестораны, магазины, спа- и массажные салоны, а также казино, где сотрудники могут тратить заработанные деньги.

«На территории этих колл-центров, по крайней мере в самом известном из них, который называется КК Park, по сути, располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: это рестораны, это магазины замкнутого цикла, и даже спа-салоны и массажные салоны. Там имеется все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги», — отметил Ильин.