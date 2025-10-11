Российскую туристку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать

Россиянку Дашиму Очирнимаеву, освобождённую из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, планировали перепродать в другое преступное подразделение. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«Дашима Очирнимаева содержалась три недели в бараке, ожидая перепродажи в какое-то другое «подразделение» того колл-центра, в который попала, потому что по каким-то причинам, уж не знаю точно, по каким, она не подошла для той работы, ради которой её похитили первоначально», — рассказал дипломат.