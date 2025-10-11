Российскую туристку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать
Дашима Очирнимаева. Обложка © Telegram / Посольство России в Таиланде
Россиянку Дашиму Очирнимаеву, освобождённую из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, планировали перепродать в другое преступное подразделение. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«Дашима Очирнимаева содержалась три недели в бараке, ожидая перепродажи в какое-то другое «подразделение» того колл-центра, в который попала, потому что по каким-то причинам, уж не знаю точно, по каким, она не подошла для той работы, ради которой её похитили первоначально», — рассказал дипломат.
Ильин уточнил, что мьянманские власти передали ему освобождённую по инициативе российского посольства на таиландско-мьянманской границе.
Недавно сообщалось, что Дашима Очирнимаева вылетела из Бангкока в Москву, её сопроводили сотрудники посольства до самого момента посадки на самолёт. Напомним, 26 сентября посол России в Таиланде сообщил о том, что россиянка пропала. Её обманом вывезли из королевства в Мьянму, где, предположительно, заставляли работать в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа выполнять «обязанности». Министерство иностранных дел России проинформировало тайские и мьянманские правоохранительные органы, и 7 октября была проведена успешная операция, после которой девушку передали российским дипломатам. Освобождённой оказалась 24-летняя Дашима Очирнимаева, ранее служившая в Федеральной службе исполнения наказаний на должности лейтенанта. Ей показалась работа скучной, и она решила найти своё призвание за границей.
